Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την είσπραξή τους.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια «τρύπα» στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), η επιβάρυνση αυτή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά/κιλοβατώρα. Αν και οι πάροχοι αμφισβητούν τους υπολογισμούς της Αρχής, αναγνωρίζουν ότι όσο πιο δύσκολη είναι η ανάκτηση των χρεών, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος που πρέπει να απορροφήσει η υπόλοιπη αγορά.

Πηγή: skai.gr

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