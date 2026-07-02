ΕΕ: Χρηματοδότηση 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για έργα καθαρής ενέργειας

Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη στήριξη 51 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Με τη σημερινή εκταμίευση, η συνολική χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού από τον Ιανουάριο του 2021 ανέρχεται πλέον σε 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης είναι: Ελλάδα: 233,9 εκατ. ευρώ, Τσεχία: 516,8 εκατ. ευρώ, Εσθονία: 44,8 εκατ. ευρώ, Κροατία: 109 εκατ. ευρώ, Λετονία: 40 εκατ. ευρώ, Λιθουανία: 169 εκατ. ευρώ, Ουγγαρία: 552,3 εκατ. ευρώ, Πολωνία: 180 εκατ. ευρώ, Πορτογαλία: 81,4 εκατ. ευρώ, Ρουμανία: 636,9 εκατ. ευρώ και Σλοβενία: 20,2 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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