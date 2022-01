Ένα δέντρο πήρε το όνομα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, καθώς μία ομάδα επιστημόνων τροπικών δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό PeerJ, αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον ηθοποιό.

Οι επιστήμονες στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους, στο Κιου, ανακάλυψαν πρόσφατα ένα νέο είδος δέντρου, το οποίο φυτρώνει μόνο στο δάσος του Καμερούν και αποφάσισε να του δώσει το όνομα του ηθοποιού σε αναγνώριση της περιβαλλοντικής του δράσης.

«Αυτό το απειλούμενο και θεαματικό δέντρο πήρε το όνομά του από τον Αμερικανό ηθοποιό και οικολόγο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος, για αρκετούς μήνες το 2020, άσκησε εκτενή πίεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιστήσει την προσοχή στις απειλές για τα πολυάριθμα σπάνια είδη από την παραχώρηση υλοτομίας στο δάσος Ebo που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα», έγραψαν οι επιστήμονες στο περιοδικό. «Η παραχώρηση ακυρώθηκε τον Αύγουστο του 2020, σίγουρα εν μέρει λόγω των προσπαθειών του».

Scientists named a tree in Cameroon’s tropical Ebo forest Uvariopsis dicaprio after the famous actor. The tree, an evergreen that grows vibrant glossy yellow-green flowers on its trunk, was previously unknown to science.



