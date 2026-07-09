«Ζω Καλά»: Καλεσμένες Έφη Θώδη και Άννα Ζηρδέλη

Η μοναξιά, τα αίτια και οι επιπτώσεις της στη ζωή μας αποτελούν το βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά», το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη την Έφη Θώδη.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, την ίδια ώρα, η εκπομπή πραγματεύεται το ζήτημα της αύξησης του βάρους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εστιάζει στα αίτια και αναζητά τη λύση με καλεσμένη την Άννα Ζηρδέλη.

Σάββατο 11 Ιουλίου

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μοναξιά στις μέρες μας και ντρέπονται να το επικοινωνήσουν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κάνει το φαινόμενο της μοναξιάς εκρηκτικό. Στην εκπομπή, οι ειδικοί μιλούν για τους παράγοντες που πυροδοτούν τη μοναξιά στις μέρες μας και προτείνουν τρόπους για να αντιμετωπιστεί, σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια Έφη Θώδη, η οποία μιλάει για τη μοναξιά που βιώνει, αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τις παραδοσιακές πίτες στη διατροφή μας και μαθαίνουμε πως, από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό θα φθάσουμε στην γνώση του ψηφιακού κόσμου.

Κυριακή 12 Ιουλίου

Πολλοί από εμάς πιστεύουμε λανθασμένα πως το καλοκαίρι είναι μια εποχή που χάνουμε βάρος, επειδή αυξάνεται η κινητικότητά μας. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν κατά μέσο όρο 2-3 κιλά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, οι λόγοι είναι πολλοί και ο κυριότερος είναι ότι βγαίνουμε ευκολότερα από τη διατροφική μας ρουτίνα. Όμως, υπάρχουν λύσεις για να μην ξεφύγουμε. Καλεσμένη είναι η παρουσιάστρια - ραδιοφωνική παραγωγός Άννα Ζηρδέλη, η οποία μιλάει για τις «παγίδες» του καλοκαιριού που την οδηγούν στο να πάρει βάρος το καλοκαίρι. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τις ενοχές και για την επίδραση του ήλιου στο δέρμα με ακμή.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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