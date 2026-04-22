«The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο: Η φιλία συναντά αποφασιστικότητα

Το «The Wall» έρχεται αυτή την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 23:15, στον ΣΚΑΪ, με νέο επεισόδιο και πρωταγωνιστές δύο καλούς φίλους, με κοινή πορεία προσφοράς και δράσης.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, τον Γιάννη, ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ και ελαστικών στη Λίμνη Εύβοιας και τον Λουκά, αγρότη και πρόεδρο του τοπικού Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών – Διασωστών. Δραστήριοι, κοινωνικά ενεργοί και βαθιά δεμένοι με τον τόπο τους, έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών της Βόρειας Εύβοιας το 2021, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν έντονη επαγγελματική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Στόχος τους, μέσα από τη συμμετοχή τους στο «The Wall», είναι ο Γιάννης να αναβαθμίσει την επιχείρησή του με νέο εξοπλισμό και ο Λουκάς να επαναφέρει την αγροτική του δραστηριότητα στο επίπεδο που βρισκόταν πριν τις καταστροφές, αποδεικνύοντας πως όταν η φιλία συναντά την αποφασιστικότητα, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Θα καταφέρουν, όμως, να γκρεμίσουν τον «Τοίχο»;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

#TheWallGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.