Θαυμαστές συγκεντρώνονται στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης για να δουν τους πρωταγωνιστές της ταινίας «The Devil Wears Prada 2». Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι υπό συνθήκες καύσωνα, καλοντυμένοι γύριζαν σκηνές στο κατάστημα του οίκου Dior και πολλοί θεατές παρέμεναν για ώρες στην απέναντι πλευρά του δρόμου, σε σκιερό τμήμα του πεζοδρομίου.

Οι περισσότεροι είχαν τα κινητά τηλέφωνα σηκωμένα και έτοιμα για να βγάλουν φωτογραφία ή να καταγράψουν σε βίντεο, σε περίπτωση που ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να δουν από κοντά την παντοδύναμη Μιράντα Πρίστλεϊ, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, σύμφωνα με το Variety.

Rednote TWDP2 videos commenting how elegant, friendly and charismatic Meryl Streep is irl. Her stepping up on the car door ledge to wave is so 🥺 pic.twitter.com/xX6QLT4GN2 — col (@colmuste) July 30, 2025

Η Νταϊάνα Νάσαρ, υπάλληλος της Prime Video που ζει στο Μανχάταν, έκανε ένα διάλειμμα από τη δουλειά για να βγάλει selfies και φωτογραφίες με μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου. Παρακολουθούσε τα γυρίσματα στο Instagram και ήταν συντετριμμένη όταν έμαθε ότι έχασε το καστ του «Devil Wears Prada 2» που έκανε γυρίσματα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μπροστά στο γραφείο της.

Όταν κοινοποίησε την απογοήτευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες την ενημέρωσαν για τα σχέδια της παραγωγής να κάνει γυρίσματα στη Λεωφόρο Μάντισον. Αν και η διεύθυνση ήταν λάθος, συνάντησε ένα μέλος του συνεργείου που όχι μόνο της υπέδειξε τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και την ενημέρωσε για ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα γυρισμάτων. Και της έδωσε ένα μπουκάλι νερό για να «παραμένει ενυδατωμένη».

'Devil Wears Prada 2' Set: Meet the Fans Waiting Hours in the Heat to Watch Meryl Streep Get In and Out of Cars https://t.co/TRaAC9NXtN — Variety (@Variety) July 30, 2025

Η 20th Century της Disney, η οποία υποστηρίζει την ταινία, δεν διαφημίζει πού θα εμφανιστούν στη συνέχεια η Στριπ και οι συμπρωταγωνιστές της, ωστόσο εμφανίζονται κάποια ενδιεικτικά στοιχεία από την παραγωγή. Η Αμάλ Ματμάτι από τη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να αψηφήσει τη ζέστη για να δει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο με τα πιο εντυπωσιακά τους ρούχα.

«Θέλω να δω όλη τη μόδα, τις εμφανίσεις και τα κοστούμια», είπε η Ματμάτι. «Είδαμε τη Μέριλ Στριπ να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο», είπε η Άλισον Στιούαρτ από τη Σκωτία, η οποία κάνει διακοπές και έκανε περιήγηση στα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, όταν έμαθε για τα γυρίσματα της συνέχειας της κινηματογραφικής επιτυχίας.

