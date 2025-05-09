Pepper Church Sessions με τους Hume Assine

Tα Pepper Church Sessions, οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, συνεχίζονται για 9η χρονιά.

Τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 20.30 έρχονται στα Pepper Church Sessions οι Hume Assine – το αθηναϊκό trio έκπληξη - στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Campari cocktails: Campari Spritz & Campari Negroni

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από τις εκπομπές του Pepper 96.6

