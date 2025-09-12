Λογαριασμός
Εθνική μπάσκετ και Σάκης Ρουβάς απόψε στη ΔΕΘ

Στη σκηνή των Music Events Live ο αγώνας θα μεταδίδεται από γιγαντοοθόνη και θα ακολουθήσει η (πανηγυρική ελπίζουμε) συναυλία του ποπ σταρ 

εθνική

Απόψε στις 21:00 η σκηνή των Music Events Live της ΔΕΘ (Τόξο ΧΑΝΘ) θα μεταδίδει από γιγαντοοθόνη τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Τουρκία, στη Ρίγα της Λετονίας. 

«Ελάτε να φωνάξουμε δυνατά «Ελλάδα» και να ζήσουμε την ένταση του ντέρμπι, ευχόμενοι στην Εθνική μας μια θέση στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο ανεπανάληπτος Σάκης Ρουβάς θα απογειώσει την ήδη ενθουσιώδη ατμόσφαιρα με τα τραγούδια του, χαρίζοντας το καλύτερο κλείσιμο σε μια συναρπαστική βραδιά. 

