Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τον Μπρουνέλο Κουτσινέλι στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Cinecittà Studios και προσέλκυσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου

Μπρουνέλο Κουτσινέλι

Αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τον Ιταλό μεγιστάνα της μόδας Μπρουνέλο Κουτσινέλι στην πρεμιέρα του νέου του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Brunello: The Gracious Visionary» στη Ρώμη.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Cinecittà Studios και προσέλκυσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, όπως οι Τζέσικα  Τσάστεϊν, Τζόναθαν Μπέιλι, Κρις Πάιν, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Έιβα ΝτουΒερνέι.



Όλοι ήταν ντυμένοι με δημιουργίες του Κουτσινέλι για να γιορτάσουν όχι μόνο τη δημιουργικότητα του Βασιλιά του Κασμίρ, αλλά και τη φιλοσοφία του για τον ανθρωπιστικό καπιταλισμό, σύμφωνα με το Variety.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark