Αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τον Μπρουνέλο Κουτσινέλι στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τον Ιταλό μεγιστάνα της μόδας Μπρουνέλο Κουτσινέλι στην πρεμιέρα του νέου του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Brunello: The Gracious Visionary» στη Ρώμη.



Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Cinecittà Studios και προσέλκυσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, όπως οι Τζέσικα Τσάστεϊν, Τζόναθαν Μπέιλι, Κρις Πάιν, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Έιβα ΝτουΒερνέι.

Όλοι ήταν ντυμένοι με δημιουργίες του Κουτσινέλι για να γιορτάσουν όχι μόνο τη δημιουργικότητα του Βασιλιά του Κασμίρ, αλλά και τη φιλοσοφία του για τον ανθρωπιστικό καπιταλισμό, σύμφωνα με το Variety.

