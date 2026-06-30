Πρώτα ο πεζός: Μια πρωτοβουλία των 4Τροχών και της Καθημερινής

Η οδική ασφάλεια αφορά κάτι παραπάνω από τον ΚΟΚ.

Αφορά τη συμπεριφορά, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό που δείχνουμε καθημερινά ο ένας στον άλλον στο δημόσιο χώρο.

Το περιοδικό 4Τροχοί και η Καθημερινή, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, παρουσιάζουν την πρωτοβουλία «Πρώτα ο πεζός»: μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θέτει στο επίκεντρο τον πιο ευάλωτο, αλλά και πιο πολύτιμο κρίκο της μετακίνησης: τον άνθρωπο.

Δείτε το βίντεο:

Η διάβαση πεζών ως σημείο πολιτισμού

Διαχρονικά, η διάβαση πεζών αποτελεί το πιο ζωντανό σημείο συνάντησης της καθημερινότητάς μας. Εκεί όπου η βιασύνη συναντά την υπομονή και η ατομική ευθύνη μετατρέπεται σε συλλογικό σεβασμό. Η συμπεριφορά μας απέναντι στον πεζό αποτελεί έναν ουσιαστικό δείκτη ποιότητας του δημόσιου χώρου και του πολιτισμού.

Η καμπάνια «Πρώτα ο πεζός» απευθύνεται σε κάθε πολίτη: οδηγούς, αναβάτες, πεζούς, γονείς, μαθητές και ηλικιωμένους, με στόχο να συνδιαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα συνύπαρξης στους δρόμους.

Η πραγματική αλλαγή κρίνεται στη διάβαση όπου μία μαμά με το παιδί ανά χείρας θα περάσει με ασφάλεια. Κρίνεται στη μικρή, καθημερινή πράξη σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μικρές αλλαγές, μεγάλες αξίες

Η πρωτοβουλία «Πρώτα ο πεζός» υλοποιείται χάρη στη συμβολή οργανισμών, εταιρειών και θεσμικών φορέων που μοιράζονται το κοινό όραμα για ασφαλέστερους δρόμους και μια κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Χορηγός της πρωτοβουλίας είναι η TOYOTA, ενώ η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής. Ως υποστηρικτές, συμμετέχουν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) και η Uber, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος για μια νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας.

Ενημερωθείτε για την πρωτοβουλία: https://www.4troxoi.gr/prota-o-pezos/





Πηγή: skai.gr

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