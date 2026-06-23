Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Μάιο

Τον Μάιο του 2026, από την αρχή του έτους (YTD), οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4%, υποδεικνύοντας ένα ισχυρό ξεκίνημα του έτους εν μέσω επίμονων γεωπολιτικών αντιξοοτήτων που επηρεάζουν τις προοπτικές. Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία ανήλθε στο 20%.

Η αγορά συνέχισε να επωφελείται από την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για μια σειρά ηλεκτρικών τεχνολογιών σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, υποστηριζόμενη από νέα και αναθεωρημένα φορολογικά οφέλη και προγράμματα κινήτρων. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν μία στις πέντε ταξινομήσεις. Εν τω μεταξύ, τα plug-in υβριδικά κατέλαβαν το 9,7% της αγοράς της ΕΕ.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Μέχρι τον Μάιο του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 20% της αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από 15,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 37,8% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Επιπλέον, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,1%, από 38%.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, ταξινομήθηκαν 950.521 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 20% της αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσώπευαν το 63% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη: η Ιταλία (+75,7%), η Γαλλία (+55,4%) και η Γερμανία (+40,9%). Αντίθετα, το Βέλγιο (+2,8%) παρουσίασε μόνο υποτονική ανάπτυξη σε σύγκριση με αυτές τις αγορές.

Τα στοιχεία του Μαΐου 2026 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 1.795.071 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+24,5%) και την Ισπανία (+19,5%), με τη Γερμανία (+5,4%) και τη Γαλλία (+2,2%) να συνεισφέρουν επίσης θετικά. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 37,8% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων plug-in-hybrid συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 460.217 μονάδες τον Μάιο του 2026 από την αρχή του έτους. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+84,9%), η Ισπανία (+46,5%) και η Γερμανία (+16,1%). Επομένως, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα plug-in-hybrid αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,7% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 8,3% την ίδια περίοδο το 2025.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,2%, με μειώσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 36,8%, ενώ και άλλες βασικές αγορές παρουσίασαν διψήφιες μειώσεις: Ισπανία (-20,3%), Γερμανία (-18,5%) και Ιταλία (-17,3%).

Με 1.065.071 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τους τελευταίους πέντε μήνες, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22,4% από 28,5% τον Μάιο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 16,6% και να αντιπροσωπεύουν το 7,6% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων, από 9,5%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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