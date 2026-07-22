Τη στρατηγική επένδυση της Τεχνικής Βάσης και του Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων της Aegean, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», επισκέφθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, τον οποίο έχει ενταχθεί στο καθεστώς των εμβληματικών επενδύσεων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, τον κ. Θεοδωρικάκο, το οποίο συνόδευε η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, υποδέχθηκε και ξενάγησε ο πρόεδρος του ΔΣ της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης περιηγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου αεροσκαφών, καθώς και στους χώρους εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Η επένδυση έχει ενταχθεί στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας, με προϋπολογισμό άνω των 66 εκατ. ευρώ και συνολική ενίσχυση 13 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία και τις δυνατότητες της Τεχνικής Βάσης, η οποία αξιοποιείται τόσο για τη συντήρηση του στόλου του Ομίλου Aegean όσο και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αεροσκαφών σε τρίτους.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στο Κέντρο Προσομοιωτών, το οποίο διαθέτει τέσσερις ολοκληρωμένους προσομοιωτές πλήρους πτήσης τελευταίας τεχνολογίας για την εκπαίδευση πιλότων σε αεροσκάφη Airbus, Boeing και ATR. Διαθέτει, επίσης, εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση των πληρωμάτων καμπίνας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, όπως η εκκένωση αεροσκάφους, η πραγματική πυρόσβεση και η προσθαλάσσωση.

«Στηρίζουμε την ελληνική αεροπλοΐα»

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ.Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Εδώ, στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ κρίσιμη και εμβληματική επένδυση για την πατρίδα μας, η οποία υποστηρίχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για την Τεχνική Βάση συντήρησης των αεροσκαφών, καθώς και για το Κέντρο Προσομοιωτών, που συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των πληρωμάτων.

Πρόκειται για μια αληθινά σπουδαία επένδυση, γιατί είναι επένδυση στην ασφάλεια. Η ανθρώπινη ζωή είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η ασφάλεια των πτήσεων και η μεταφορά των επιβατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται με αεροπλάνα και έρχονται στην πατρίδα μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Στηρίζουμε την ελληνική αεροπλοΐα, στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εγγυόμαστε με πράξεις, με επενδύσεις που έγιναν γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια, την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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