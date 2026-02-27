Η Alpha Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 943,3 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και προχωρά σε διανομή μερίσματος 519 εκατ. προς τους μετόχους της, τετραπλάσιο σε σχέση με το 2023, σημειώνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δ' τριμήνου της τράπεζας.

Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την υπερκάλυψη των στόχων του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας και ανάπτυξης, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Alpha Bank.

Βασικά στοιχεία

• Καθαρά κέρδη €943,3 εκατ., αυξημένα κατά +44% σε ετήσια βάση, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,36 και RoTE 13,8%

• Στο 55% των κερδών η διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ύψους €519 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για €425 εκατ.

• Ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με €4,2 δισ. στο δ’ τρίμηνο (+40% q/q) και καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ. στο έτος

• Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια - Δείκτης FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β. το 2025

• Νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 και Investor Day το β’ τρίμηνο 2026

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου, Βασίλη Ψάλτη

«Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Τετραπλασιασμός διανομών προς τους Μετόχους

Η Alpha Bank, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και της λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, αυξάνει το ποσοστό διανομής μερίσματος για το 2025 στο 55% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε €519 εκατ. ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερίσματος και επαναγοράς μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα σε δύο χρόνια από την επανέναρξη της επιστροφής αξίας προς τους μετόχους, το συνολικό ποσό διανομών έχει τετραπλασιαστεί, από €122 εκατ. το 2023 σε €519 εκατ. το 2025.

Συνολικά, οι χρηματικές διανομές από τα κέρδη του 2025 ανέρχονται σε €259 εκατ., ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη το προμέρισμα των €111 εκατ., που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο, το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε €148 εκατ., ή περίπου €0,065 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €259 εκατ. είναι αναλογικό με εκείνο που υλοποιήθηκε από τα κέρδη του 2024.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπουν στην Τράπεζα να εξετάζει προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά διανομής, με στόχο την προβλέψιμη και αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους. Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη της Alpha Bank να διατηρεί ευελιξία μεταξύ μετρητών και επαναγορών μετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες κεφαλαιακής αξιοποίησης.

Σχετικά με το μέρισμα ο Β. Ψάλτης δήλωσε: «Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους €425 εκατ., και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας».

Ισχυρή κερδοφορία και εμπορική δυναμική

Επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου, η Alpha Bank παρουσίασε ένα ισχυρό κλείσιμο έτους, πετυχαίνοντας όλους τους βασικούς της στόχους για το 2025 και καταγράφοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους €943 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2024. Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €907 εκατ. για το σύνολο του έτους και σε €225,1 εκατ. για το δ’ τρίμηνο του 2025.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση άγγιξε τα €3,5 δισ. στο έτος, και τα €1,3 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις. Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 10% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα €413,3 εκατ., με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην ενοποίηση της Astrobank.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν θετικά από τα υψηλότερα έσοδα δανείων λόγω της αύξησης των υπολοίπων χορηγήσεων.

Ισχυρή ήταν και η απόδοση στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, στα €136,1 εκατ., κυρίως λόγω της ανόδου των προμηθειών διαχείρισης ακινήτων, των επιχειρηματικών προμηθειών και της υψηλότερης συνεισφοράς των προμηθειών από εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Σε επίπεδο έτους, τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν αύξηση κατά +19%.

Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €0,36, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,8%. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15% Ο δείκτης NPEs διατηρήθηκε στο 3,6%, υπερκαλύπτοντας τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες.



