Σε μαζικές απολύσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα μέσω zoom σε περίπου 900 υπαλλήλους προχώρησε εταιρεία στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Forbes, ο CEO της εταιρείας ψηφιακών στεγαστικών δανείων, με γραφεία στην Καλιφόρνια, τη Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόλυση του 9% των εργαζομένων του, λίγες μέρες αφότου η εταιρεία, έλαβε μάλιστα μια «ένεση» ρευστού 750 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν έχω καλά νέα», ακούγεται να λέει στο βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αγορά έχει αλλάξει, όπως γνωρίζετε, και πρέπει να κινηθούμε μαζί της για να επιβιώσουμε». Μόνο όσοι επρόκειτο να απολυθούν προσκλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Αν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται», ακούγεται να λέει ο διευθύνων σύμβουλος στο βίντεο.

«Η απασχόλησή σας σε εμάς τερματίζεται άμεσα» προσθέτει λέγοντας πως «Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό, έκλαψα. Αυτή τη φορά, ελπίζω να είμαι πιο δυνατός».

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN