Συνάντηση Όλαφ Σολτς με Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο - Πως η Γερμανία στηρίζει την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι εργάζεται για τη δημιουργία «συμμαχίας μαχητικών αεροσκαφών», τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι η χώρα του χρειάζεται «περισσότερα όπλα». Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία και τον λαό της Γερμανίας, ενώ, από την άλλη πλευρά, ο κ. Σολτς επαναβεβαίωσε την προσήλωση της Γερμανίας στην στήριξη της Ουκρανίας «για όσο χρειάζεται» και εξέφρασε τον θαυμασμό και τον σεβασμό του για την στάση των Ουκρανών από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

«Η παρουσία σου εδώ αποτελεί ισχυρό μήνυμα. Εδώ και 444 ημέρες οι Ουκρανοί στέκονται σταθερά και ηρωικά απέναντι στη ρωσική επίθεση. Θα σας υποστηρίζουμε για όσο διάστημα χρειαστεί. Η αλληλεγγύη μας είναι πλήρης και σταθερή», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ευχαριστούμε για κάθε μητέρα και κάθε παιδί που έχετε σώσει», απάντησε ο ουκρανός πρόεδρος και, αναφερόμενος στο νέο πακέτο - το μεγαλύτερο έως τώρα - βοήθειας από τη Γερμανία, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε: «Σε ευχαριστώ, Όλαφ».

Ο κ. Ζελένσκι τόνισε πάντως ότι η χώρα του χρειάζεται περισσότερα όπλα προκειμένου να συνεχίσει να αμύνεται έναντι της Ρωσίας και ανέφερε ότι ο ίδιος εργάζεται για τη δημιουργία «συμμαχίας μαχητικών αεροσκαφών» προκειμένου η Ουκρανία, όπως είπε, να αποκτήσει επιτέλους σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. «Θα επικοινωνήσω και με τη γερμανική πλευρά, για να μας στηρίξει σε αυτή τη συμμαχία», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί στο δεύτερο μέρος των συνομιλιών που ακολουθούν στην καγκελαρία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, ο Βολοντίμιορ Ζελένσκι διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες και αντέτεινε: «Δεν επιτιθέμεθα σε ρωσικό έδαφος, απελευθερώνουμε τα εδάφη μας».

Ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στo twitter, εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Γερμανία «για το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας», σημειώνονταςς ότι «η Γερμανία είναι αξιόπιστος σύμμαχος».

«Ευχαριστώ τη Γερμανία για το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από την αρχή της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Γερμανικά συστήματα αεράμυνας, πυροβολικό, τανκς και μαχητικά οχήματα πεζικού σώζουν ζωές Ουκρανών και μας φέρνουν πιο κοντά στη νίκη. Η Γερμανία είναι αξιόπιστος σύμμαχος! Μαζί φέρνουμε την ειρήνη πιο κοντά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

