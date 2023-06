Σαν σήμερα το 2009: Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον – Παγκόσμιο σοκ και πρωτοφανής θρήνος

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση της είδησης «έπεσε» το διαδίκτυο παγκοσμίως

Στις 25 Ιουνίου 2009 η είδηση ότι ο Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) είναι νεκρός έκανε αστραπιαία τον γύρο του κόσμου προκαλώντας την συντριβή των μεγαλύτερων ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την υπερφόρτωση των χρηστών.

Ο «βασιλιάς της ποπ» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 50 ετών: σταμάτησε να αναπνέει ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί υπό τη φροντίδα του προσωπικού του γιατρού Conrad Murray, ο οποίος του χορήγησε μία υπερβολική δόση προποφόλης - γνωστή και ως γάλα αμνησίας - η οποία και αποδείχθηκε μοιραία.

Ο θάνατός του προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και πρωτοφανή θρήνο σε όλο τον πλανήτη.

Το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2009 στο Κέντρο Staples στο Λος Άντζελες, το οποίο παρακολούθησαν ζωντανά τηλεοπτικά εκατομμύρια φανς του καλλιτέχνη – φαινόμενου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Καλλιτέχνες όπως η Mariah Carey, ο Stevie Wonder, ο Lionel Richie, η Jennifer Hudson, ο Usher και ο αδερφός του Jermaine Jackson τραγούδησαν για να τιμήσουν την μνήμη του, ενώ η Queen Latifah διάβασε το "We Had Him", ένα ποίημα που γράφτηκε από τη Maya Angelou. Η κόρη του Πάρις μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, κλαίγοντας είπε στο πλήθος: "Από τότε που γεννήθηκα, ο μπαμπάς ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσατε να φανταστείτε...και απλά ήθελα να πω ότι τον αγαπώ τόσο πολύ".

Κατά τους 12 μήνες μετά το θάνατό του, ο Τζάκσον πούλησε πάνω από 8,2 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και 35 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον ως τον πιο εμπορικό καλλιτέχνη του 2009.

Ο Τζάκσον επίσης έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με 4 από τα 20 πιο δημοφιλή άλμπουμ σε ένα χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρώτο μεταθανάτιο τραγούδι του Τζάκσον που κυκλοφόρησε ήταν το "This Is It", το οποίο είχε γράψει στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τον Paul Anka.

