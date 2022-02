Ένας πίνακας αξίας 740.000 λιρών καταστράφηκε όταν ένας «βαριεστημένος» φρουρός ασφαλείας ζωγράφισε μάτια σε απρόσωπες φιγούρες που απεικονίζονται στο έργο τέχνης σε μια ρωσική γκαλερί.

Την πρώτη του μέρα στη δουλειά, ο φύλακας είχε σχεδιάσει δύο ζευγάρια μάτια με ένα στυλό πάνω στον πίνακα «Three Figures» (1932–1934) της καλλιτέχνιδας Anna Leporskaya κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης αφηρημένης τέχνης στο κέντρο Yeltsin στην πόλη του Αικατερινούπολη, στη δυτική Ρωσία.

$1MILLION painting is ruined after 'bored' security guard draws eyes on faceless figures 🤦



