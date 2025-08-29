Η πυρηνική ενέργεια, που για πολύ καιρό θεωρούνταν υπερβολικά ακριβή και επικίνδυνη, επιστρέφει, εν μέρει χάρη σε μια νέα γενιά influencers που έχουν αγκαλιάσει το άτομο. Ένα πρόσφατο προφίλ της New York Times για την influencer Isabelle Boemeke -που της αρέσει να ποζάρει με σφαιρίδια ουρανίου- αποτύπωσε με ακρίβεια τον νέο ενθουσιασμό της Αμερικής για την πυρηνική ενέργεια.

Αχ, αυτή η νεολαία. Αν η προηγούμενη ενθουσιώδης γενιά ζούσε ακόμα, σίγουρα θα απαντούσε: «Κράτα μου τη μπύρα». Και αυτό γιατί η αρχική ατομική κουλτούρα που δημιούργησαν ντροπιάζει οτιδήποτε θα μπορούσαν να παράγουν οι σημερινοί υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας – και μια γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν υποδηλώνει ότι αυτή η τελευταία αναβίωση είναι εξίσου απίθανη.

Αν και τα κόμικς και τα λαϊκά μυθιστορήματα της δεκαετίας του 1930 περιείχαν πολλές αναφορές στη δυναμική της πυρηνικής ενέργειας, οι βομβαρδισμοί της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι το 1945 σηματοδοτούν την επίσημη αυγή αυτού που έγινε γνωστό ως «ατομική εποχή». Παρά την μάλλον δυσοίωνη αυτή αρχή, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων ήλπιζε ότι αυτή η καταστροφική δύναμη θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς πιο ειρηνικούς σκοπούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο σκιτσογράφος πίσω από τα Blondie και Dagwood προσέφερε το καλλιτεχνικό του ταλέντο στο κόμικ Dagwood Splits the Atom, που εκδόθηκε το 1949. Ο στρατηγός Leslie Groves, ο πραγματικός στρατιωτικός που επέβλεψε το Μανχάταν Πρότζεκτ, βοήθησε στη δημιουργία του βιβλίου, το οποίο οραματιζόταν μια εποχή άφθονης και φθηνής ενέργειας. Ο Groves δήλωσε κάποτε: «Καμία προσπάθεια δεν είναι υπερβολική για να μεταδώσουμε τα γεγονότα σχετικά με την ατομική ενέργεια στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων».

Ωστόσο, τα γεγονότα είναι συχνά βαρετά. Ήταν πολύ καλύτερο να επικεντρωθεί κανείς στον πιο εντυπωσιακό, φανταστικό χαρακτήρα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη έμφαση στους υπερήρωες των κόμικς, οι οποίοι ήταν ελαφρώς εμπνευσμένοι από την υπόσχεση της πυρηνικής ενέργειας. Στις τάξεις τους περιλαμβάνονταν οι Atomic Thunderbolt, Atomic Man και Atoman, του οποίου το σώμα, όπως έμαθαν οι ενθουσιασμένοι αναγνώστες, «παράγει ατομική ενέργεια».

Ο Atoman αγαπούσε τις ιδεαλιστικές δηλώσεις. Στο τέλος ενός τεύχους, δήλωσε: «Η ατομική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε έναν άνθρωπο... σε μια ομάδα ανθρώπων... ή ακόμα και σε ένα έθνος! Ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο! Η δική μου δύναμη πρέπει να χρησιμοποιείται για να βοηθά όλους τους ανθρώπους... ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευμα ή την εθνικότητα».

Ωστόσο, τέτοιες προοδευτικές δηλώσεις - που έγιναν καθώς η χώρα ολίσθαινε προς τον Μακαρθισμό -δεν βρήκαν απήχηση. Αντίθετα, ο Atoman γρήγορα επισκιάστηκε από ένα απίθανο δίδυμο κόμικς που δεν είχε πολιτικό πρόγραμμα: το Atomic Mouse και το Atomic Rabbit. Και τα δύο ήταν συνηθισμένα όντα, που ασχολούνταν με τις δικές τους υποθέσεις, αλλά η κατάποση χαπιών U-235 (το ποντίκι) και η κατανάλωση ραδιενεργών καρότων (το κουνέλι) τους μετέτρεψε σε υπερήρωες. (Η έκθεση σε ακτινοβολία θα γινόταν η πιο συνηθισμένη προέλευση για τους μελλοντικούς υπερήρωες, συμπεριλαμβανομένων των Hulk και Spiderman).

Τα κόμικς ήταν μόνο η αρχή. Η αμερικανική εμμονή με το άτομο - και η υπόσχεσή του για απεριόριστη, φθηνή ενέργεια - δημιούργησε μια πλημμύρα ποπ κουλτούρας που θα μπορούσε να περιγραφεί ως ατομικό κιτς. Τίποτα από αυτά δεν έκανε μεγάλη διάκριση μεταξύ της ειρηνικής και της στρατιωτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Και οι Αμερικανοί το κατάπιαν.

Οι σχεδιαστές αγκάλιασαν την αισθητική αυτή, δημιουργώντας καταναλωτικά προϊόντα που αντλούσαν έμπνευση από το άτομο. Υπήρχε το «Atomic Starburst», που κοσμούσε μια σειρά από φλιτζάνια, πιατάκια και μπολ που κατασκευάζονταν από την Franciscan Ceramics. Ή το Ball Clock του George Nelson, που έγινε ένα εμβληματικό προϊόν του μοντέρνου σχεδιασμού στα μέσα του αιώνα.

Το Χόλιγουντ συνέβαλε με τη σειρά του, δημιουργώντας μια σειρά από ταινίες για την εξόρυξη ουρανίου. Υπήρχαν οι ταινίες The Atomic Kid, Uranium Boom, Dig That Uranium και πολλές άλλες. Οι περισσότερες περιλάμβαναν προκλητικές ξανθιές και διαφημιστικές αφίσες με αμήχανα σλόγκαν. «Πώς τους χτυπούν οι μετρητές Γκάιγκερ όταν συναντούν αυτές τις κοπέλες από τα Badlands» ήταν το σλόγκαν της ταινίας Dig That Uranium.

Υπήρχαν επίσης προϊόντα για όλη την οικογένεια. Μεταξύ αυτών ήταν το Uranium Rush, που διαφημιζόταν ως «ένα συναρπαστικό νέο ηλεκτρικό παιχνίδι για όλη την οικογένεια», καθώς και επιστημονικά σετ για παιδιά, όπως το Gilbert Atomic Energy Lab, που περιλάμβανε τη δική του συλλογή ραδιενεργών μεταλλευμάτων και έναν λειτουργικό μετρητή Γκάιγκερ. Η εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Revell πούλησε ένα μοντέλο σε κλίμακα του πυρηνικού σταθμού Westinghouse, του πρώτου εμπορικού αντιδραστήρα της χώρας, όταν άνοιξε το 1957.

Τα άτομα έκαναν την εμφάνισή τους και στον αέρα. Οι Little Caesar & the Red Callender Sextette κυκλοφόρησαν το «Atomic Love» το 1953 - ένα από τα πολλά τραγούδια αυτής της δεκαετίας με παρόμοιο θέμα. Στο «Atomic Baby», ο Amos Milburn τραγουδούσε για μια γυναίκα ή έναν πυρηνικό αντιδραστήρα - δεν ήταν απολύτως σαφές για ποιο από τα δύο:

«Ναι, ζεσταίνει το δωμάτιό μου, ανάβει το φως μου, βάζει μπροστά τη μηχανή μου και τρέχει όλη τη νύχτα. Είναι το ατομικό μου μωρό, ναι, είναι το ατομικό μου μωρό. Είναι το ατομικό μου μωρό και πρέπει να τη χειρίζομαι με προσοχή», έλεγε το τραγούδι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όμως, η γοητεία της πυρηνικής ενέργειας έληξε απότομα με την κρίση των πυραύλων της Κούβας, η οποία έφερε τον κόσμο στο χείλος του πυρηνικού πολέμου και υπονόμευσε την ελκυστικότητα των ατομικών καινοτομιών. Το ίδιο συνέβη και με τραγικά επεισόδια όπως το Three Mile Island και το Τσερνομπίλ - για να μην αναφέρουμε τις φανταστικές απεικονίσεις του πυρηνικού πολέμου, όπως η ταινία The Day After, που κυκλοφόρησε το 1983.

Ωστόσο, όπως είπε κάποτε ο αείμνηστος Burt Reynolds, «Αν κρατήσεις τα πράγματα για αρκετό καιρό, ξαναγίνονται της μόδας». Οκτώ δεκαετίες μετά την αυγή της ατομικής εποχής, ο ενθουσιασμός που έχουν ο Boemeke και άλλοι για την πυρηνική ενέργεια μοιάζει παράξενα οικείος – πιο συγκρατημένος, ίσως, αλλά όχι λιγότερο αφελής από τα μεταπολεμικά όνειρα που κάποτε κυρίευσαν την αμερικανική φαντασία. Σε τελική ανάλυση, αυτό που σήμερα φαίνεται ωραίο, ακόμη και χαριτωμένο, είναι πιθανό να προκαλέσει αύριο, τόσο φόβο όσο και γοητεία.

Πηγή: skai.gr

