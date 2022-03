​Μαίνονται για 21η μέρα οι μάχες στην Ουκρανία, με το Κίεβο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών βομβαρδισμών.

Καθώς χθες τέθηκε σε ισχύ η 35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας.

Η ημέρα που πέρασε εκτιμάται ως η δυσκολότερη, καθώς ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου 3 χιλιόμετρα από την πλατεία ανεξαρτησίας, ενώ ολόκληρα κτίρια έχουν καταστραφεί και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ρωσικό πυροβολικό και πολεμικά αεροσκάφη συνεχίζουν να σφυροκοπούν πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Σειρήνες ηχούν ξανά σε σε Κίεβο, Λβιβ, Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Οδησσό, Ντνίπρο, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.και προειδοποιούν τους ανθρώπους να τρέξουν σε καταφύγια για να προφυλαχθούν από πιθανές πυραυλικές επιθέσεις.

🚨 Air raid sirens in Lviv at 5:25 AM local time.

A 5 a.m. tradition across Ukraine: the sound of air-raid sirens waking you up.