Μεγάλη φωτιά στην Ίμβρο - Εμπρησμό καταγγέλλει ο δήμαρχος - Φωτό - Βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ώρες στο νησί της Ίμβρου, με το δήμαρχο Ουνάλ Τσετίν να καταγγέλλει εμπρησμό, λέγοντας ότι η φωτιά ξέσπασε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού, πρώτα σε τρια διαφορετικά σημεία, και έπειτα σε ένα τέταρτο.

Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ