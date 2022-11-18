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Μεγάλη φωτιά στην Ίμβρο - Εμπρησμό καταγγέλλει ο δήμαρχος - Φωτό - Βίντεο

Κόσμος
Ίμβρος: Μεγάλη φωτιά - Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρχος

Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ώρες στο νησί της Ίμβρου, με το δήμαρχο Ουνάλ Τσετίν να καταγγέλλει εμπρησμό, λέγοντας ότι η φωτιά ξέσπασε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης. 

Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού, πρώτα σε τρια διαφορετικά σημεία, και έπειτα σε ένα τέταρτο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ίμβρος Τουρκία
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