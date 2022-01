Λένε ότι η γεύση της ήττας είναι πικρή, αλλά στην περίπτωση του Έλληνα πρωταθλητή του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο μάλλον έχει γεύση… κοτόπουλο!



Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να ηττήθηκαν στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς με 115-99, αλλά αυτό ουδόλως έκοψε την όρεξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά από τον αγώνα έχοντας μαζί του ένα κουβά που περιείχε φτερούγες κοτόπουλου, και άρχισε να τρώει!



Αναρτώντας το βίντεο, οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν πλάκα στον Αντετοκούνμπο αναφέροντας πως «ο Γιάννης πράγματι έφερε έναν κουβά με φτερούγες στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και άρχισε να μασουλάει»

Giannis really brought a bucket of wings to the postgame presser & started chowing down. 🤣🍗 pic.twitter.com/Eurg1kSl0E