Άστατος θα είναι ο καιρός και αυτήν την εβδομάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Καιρός 07:48, 18.04.2023

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη