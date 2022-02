Μοναδικές στιγμές βίωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο επετειακό All Star Game στο Κλίβελαντ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ και ηγέτης των Μπακς αντάλλαξε χειραψία και είχε ολιγόλεπτη κουβέντα με τον κορυφαίο Μάικλ Τζόρνταν, παρουσία των σπουδαίων επίσης Ντομινίκ Ουίλκινς και Χιούμπι Μπράουν.

Μάλιστα, οι Μπακς έγραψαν «Goat talk» (συζήτηση των κορυφαίων) στο Twitter, ενώ λίγο νωρίτερα ο Greek Freak συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος πολλές φορές έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και τον αγκάλιασε στο περιθώριο του 71ου All Star Game.

Παράλληλα, ο Έλληνας σούπερ σταρ και ηγέτης των Μπακς παρουσιάστηκε στους 75 κορυφαίους αθλητές του NBA, στην κατηγορία των καλύτερων φόργουορντ που έχουν αγωνιστεί στη λίγκα.

O Γιάννης ήταν μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος που βρέθηκε στη σχετική λίστα μετά τον Γερμανό Ντιρκ Νοβίτσκι:

«Ακούς το όνομά σου… Και είσαι δίπλα τους, στέκεσαι ανάμεσά τους. Είναι τρομερό. Δάκρυσα φίλε, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ! Είναι τρελό να είμαι ανάμεσά τους…», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Greek Freak, εμφανώς συγκινημένος.

«Υπήρχαν μόνο δύο Ευρωπαίοι στην ομάδα αυτή… Είναι τρελό! Ήταν υπέροχο να είμαι δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν», πρόσθεσε.

Giannis got emotional being on stage during the #NBA75 Anniversary Team ceremony. pic.twitter.com/ywM7Xvpkg0