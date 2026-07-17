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Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ

«Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή»  

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Ρένα Δούρου

Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση με αιχμές του Παύλου Πολάκη ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια  Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρένα Δούρου ΣΥΡΙΖΑ
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