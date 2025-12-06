Λογαριασμός
Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσταρε το Wrapped του 2025 -«Έτος με μεγάλα έργα και νέες αποφάσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το «Ελλάδα 2025 Wrapped» στο TikTok, αναδεικνύοντας έργα, αποφάσεις και κορυφαίες επιτυχίες της χρονιάς

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσταρε το Wrapped του 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε το «δικό του Wrapped» για το 2025 μέσω βίντεο στο TikTok, παρουσιάζοντας ανασκόπηση της χρονιάς με τα σημαντικότερα έργα και αποφάσεις.

O πρωθυπουργός επέλεξε να δείξει το «Ελλάδα 2025 Wrapped», τονίζοντας τους τομείς που ξεχώρισαν: οικονομία και εργασία, ενέργεια, υποδομές, παιδεία και υγεία.

Στο βίντεο, ανέφερε: «Από χτες βλέπω τα δικά σας Wrapped, δείτε τώρα το δικό μου, διαφορετικό Wrapped για φέτος». Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές στιγμές, όπως η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις μετά από 40 χρόνια και η ίδρυση των πρώτων τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα κορυφαία επιτεύγματα του 2025 περιλαμβάνουν:

  • Μειώσεις φόρων και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας
  • Συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις
  • Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος
  • Ίδρυση 4 μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων
  • Ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών

Το TikTok καταλήγει: «Αυτό ήταν το 2025 Wrapped. Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο».

