Γεραπετρίτης: Αντί για λευκή επιταγή έχουμε έναν συνταγματικό μηδενισμό

Της Άντζυ Κούκη

Σφοδρή ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου μίλησε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στρέφοντας τα βέλη του προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης, την οποία και επέκρινε για τη στάση της στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία.

«Μου είναι δύσκολα κατανοητό πώς είναι δυνατόν να είναι συνεκτικό το αφήγημα ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση ή τουλάχιστον συμφωνούμε εν μέρει σε ορισμένες από τις διατάξεις, αλλά παρά ταύτα δεν δεχόμαστε να ανοίξουν τα σχετικά άρθρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Eξωτερικών κατέκρινε τα όσα έχουν λεχθεί από την αντιπολίτευση περί «λευκής επιταγής», ενώ τόνισε πως η στάση των κομμάτων θα καταγραφεί στην ιστορία. «Αντί για λευκή επιταγή έχουμε έναν συνταγματικό μηδενισμό, μια ακόμη σελίδα καθολικής άρνησης», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε ένα- ένα τα κόμματα και τις διατάξεις που θα έπρεπε βάσει των θέσεων τους να στηρίξουν, ώστε να προκριθούν στην επόμενη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, την Αναθεωρητική Βουλή. Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία τόνισε πως η άρνηση της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης να τις στηρίξουν θα καταγραφεί στην ιστορία. Πρόσθεσε, δε, «Η ιστορία θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ δεν συναίνεσαν στο άνοιγμα των διατάξεων για προσιτή στέγη και κλιματική κρίση. Και θα γράψει η ιστορία για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86».

Οι αντιδράσεις από Αλέξανδρο Καζαμία και Δημήτρη Μάντζο

Τα βέλη του Γιώργου Γεραπετρίτη απέκρουσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, ενώ σημείωσε ότι για τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία «υπάρχουν συγκεντρωτικά, έχουμε τα διακηρυκτικά και ψευδεπίγραφα και έχουμε και τα απατηλά».

Ο υπουργός Εξωτερικών παίρνοντας τον λόγο για να του απαντήσει μίλησε για «σύγχυση» προσθέτοντας «Να μας πείτε ότι δεν θέλω να συμφωνήσω με την κυβέρνηση και να πείτε στους πολίτες πώς μια διαδικασία φτάνει να απλοποιείται και να ευτελίζεται».

Την κριτική του Γιώργου Γεραπετρίτη δεν άφησε αναπάντητη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. «Ήρθατε να ζητήσετε λευκή επιταγή και άκουσα τον πρωθυπουργό το πρωί να λέει ότι τον απογοητεύουμε. Οι συναινέσεις επιτυγχάνονται την ώρα που θα γράφονται οι νέες λέξεις του Συντάγματος. Αυτή είναι βαθιά αντίληψή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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