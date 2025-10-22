Ψηφίστε την ιστορία που αγαπήσατε!

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών και η τηλεοπτική εκπομπή “Pet Stories” του ΣΚΑΪ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που αναδεικνύει την αξία της φροντίδας, της ευαισθησίας και της αγάπης προς τα ζώα.

Στο πλαίσιο μιας σημαντικής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία για την αναγνώριση και τη βράβευση ανθρώπων, φορέων και οργανώσεων που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των ζώων, έχει θεσπιστεί το “Βραβείο Κοινού”. Αυτό θα απονεμηθεί σε μια αυθεντική, συγκινητική ιστορία προσφοράς προς τα ζώα, επιλεγμένη από τους ίδιους τους πολίτες.

Η συμμετοχή του κοινού θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εκπομπή “Pet Stories”.Οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι ιστορίες που ανέδειξε η εκπομπή και να ψηφίσουν εκείνη που τους άγγιξε περισσότερο.

Διαβάζοντας με το κινητό τον QR code που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, οδηγούνται στο skai.gr όπου μπορούν να ψηφίσουν την ιστορία που επιθυμούν.

Η ιστορία που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη υποστήριξη θα λάβει το “Βραβείο Κοινού” στην επίσημη τελετή απονομής της Ειδικής Γραμματείας, εκπροσωπώντας τη “φωνή των πολιτών” σε αυτή τη σημαντική βραδιά που γιορτάζει την ανθρωπιά και τη φιλοζωία.

Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με την εκπομπή “Pet Stories” αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση της φιλοζωικής συνείδησης στη χώρα μας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό και φροντίδα για κάθε ζωντανό πλάσμα.

Ψηφίστε την ιστορία που σας άγγιξε περισσότερο

1. Fuego: Ο σκύλος που σώθηκε από τη φωτιά στο Μάτι

Ο Fuego σώθηκε από τις φωτιές στο Μάτι. Παρά τα σημάδια του υιοθετήθηκε και σήμερα είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

2. Η διάσωση της Μαριάνθης

Η Μαριάνθη, βρέθηκε αποστεωμένη και τραυματισμένη σε ένα χωράφι στην Αιδηψό. Χάρη στη βοήθεια εθελοντών στέκεται και πάλι στα πόδια της.

3. Ο ήρωας Άιβαρ και ο παππούς ετών 18

Ο Άιβαρ πυροβολήθηκε εξ’ επαφής με καραμπίνα και ‘’έχασε’’ τα δύο μπροστινά του ποδαράκια. Ο παππούς ζούσε σε άθλιες συνθήκες μέχρι τα 16 του. Και οι δύο υιοθετήθηκαν και άλλαξε η ζωή τους.

4. Βαγγέλης ο θεραπευτής

Ο Βαγγέλης είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που μπήκε στα δημόσια νοσοκομεία.

5. Η μαχήτρια Άισα

Η Άισα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε στην εθνική οδό. Δεν το έβαλε κάτω, επιβίωσε και ψάχνει την παντοτινή της οικογένεια.

6. Το σχολείο που υιοθέτησε τον Χόρχε και την Μπογιά

Το δημοτικό σχολείο που υιοθέτησε δύο σκυλάκια και κάνει τη φιλοζωία μάθημα ζωής.

