Καρδίτσα: 48χρονος έσερνε σκύλο δεμένο στο αυτοκίνητο του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Καρδίτσα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας άνδρας συνελήφθη επειδή έσερνε δεμένο σκύλο πίσω από το αυτοκίνητό του.

Το γεγονός κατέγραψαν περαστικοί και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο σκύλος, αν και τραυματισμένος, επέζησε, ονομάστηκε Πάτροκλος και έχει βρει φροντίδα από μια φιλοζωική οργάνωση.

Στον δράστη ασκήθηκε δίωξη για κακοποίηση ζώου και του επιβλήθηκαν πρόστιμα 30 χιλιάδες ευρώ.

Τώρα, ο Πάτροκλος ψάχνει οικογένεια για να υιοθετηθεί.

Οι άνθρωποι που τον περιέθαλψαν και τον φρόντισαν μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την προσπάθειά τους να σώσουν τον Πάτροκλο, αλλά και τη θέληση του τελευταίου για ζωή.

Πηγή: skai.gr

