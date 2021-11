Έχεις δει κάποιο από αυτά τα memes στο Instagram από ανθρώπους που έχουν γάτες, οι οποίες τους κοιτάζουν λίγο παράξενα, σαν να οργανώνουν σχέδιο για την κατάκτηση του κόσμου; Ή σαν να συνωμοτούν εναντίον τους;

Ε, λοιπόν η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Και την απάντηση έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα Ιαπώνων επιστημόνων.

Οι γάτες φαίνεται να παρακολουθούν τους ιδιοκτήτες τους καθώς κυκλοφορούν στο σπίτι και μάλιστα εκπλήσσονται αν εμφανιστούν από κάπου που δεν τους περιμένουν.

Η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα ότι οι γάτες διατηρούν μια νοητική ‘’φωτογραφία’’ των ιδιοκτητών τους, ακόμη και όταν δεν μπορούν να τους δουν.

Οι γάτες είναι διαβόητα ανεξερεύνητα πλάσματα. Αν και προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι γάτες θα ψάξουν στο σωστό μέρος εάν κρύψεις την τροφή τους και θα περιμένουν να δουν το πρόσωπο του ιδιοκτήτη τους αν ακούσουν τη φωνή τους, δεν ήταν σαφές πώς αυτή η ικανότητα μεταφράζεται στην πραγματική ζωή.

«Λέγεται (επίσης) ότι οι γάτες δεν ενδιαφέρονται τόσο για τους ιδιοκτήτες τους όσο οι σκύλοι, αλλά είχαμε αμφιβολίες και γι’ αυτό», δήλωσε ο Dr Saho Takagi στο Πανεπιστήμιο του Κιότο.

Για να το διερευνήσουν, ο Takagi και οι συνεργάτες του κατέγραψαν τι συνέβη όταν έκλεισαν 50 οικόσιτες γάτες μέσα σε ένα δωμάτιο και άκουσαν επανειλημμένα τον ιδιοκτήτη τους να φωνάζει το όνομά τους, ακολουθούμενο από τη φωνή ενός ξένου.

Οκτώ παρατηρητές παρακολούθησαν αυτές τις ηχογραφήσεις και κατέταξαν το επίπεδο έκπληξης της κάθε γάτας με βάση τις κινήσεις των αυτιών και του κεφαλιού τους.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι γάτες μπορούν διανοητικά να χαρτογραφήσουν την τοποθεσία τους με βάση τη φωνή του ιδιοκτήτη τους», είπε ο Takagi, η έρευνα του οποίου δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

«(Υποδηλώνει) ότι οι γάτες έχουν την ικανότητα να απεικονίζουν το αόρατο στο μυαλό τους και μάλιστα μπορεί να κατανοούν πολλά περισσότερα απ’ ότι πιστεύουμε».

ΗAnita Kelsey, ειδικός στη συμπεριφορά των αιλουροειδών από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγγραφέας του Let’s Talk About Cats, αναφέρει:

«Οι γάτες έχουν στενή σχέση μαζί μας και οι περισσότερες αισθάνονται ασφαλείς με εμάς οπότε η ανθρώπινη φωνή μας θα ήταν μέρος αυτού του δεσμού ή της σχέσης. Όταν έχω να κάνω με γάτες που υποφέρουν από άγχος αποχωρισμού, συνήθως δεν υποστηρίζω την αναπαραγωγή της φωνής του ιδιοκτήτη στο σπίτι από κάποιο μηχάνημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει άγχος όταν η γάτα ακούει τη φωνή, αλλά δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο άνθρωπός της.»

Περιέργως, οι γάτες δεν έδειξαν την ίδια έκπληξη όταν οι φωνές των ιδιοκτητών τους αντικαταστάθηκαν με νιαουρίσματα γάτας ή ηλεκτρονικούς ήχους, στα πλαίσια της μελέτης. Πιθανώς, αυτό συμβαίνει επειδή οι ενήλικες γάτες δεν τείνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή ως κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους.

