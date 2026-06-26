Μίλι Μπόμπι Μπράουν για Τομ Κρουζ: Προσπαθεί να με πείσει να πιλοτάρω αεροπλάνο

Λεπτομέρειες για τη φιλία της με τον Τομ Κρουζ μοιράστηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατά τη διάρκεια ζωντανής ηχογράφησης του podcast «Happy Sad Confused» στη Νέα Υόρκη.

«Είναι ένας αγαπημένος φίλος και ένας υπέροχος άνθρωπος. Νιώθω πολύ τυχερή που τον αποκαλώ φίλο μου» είπε στον Τζος Χόροβιτς, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται σύντομα να φορέσει την ειδική στολή για να βουτήξει στο κενό μαζί του από κάποιο αεροπλάνο ή να σκαρφαλώσει στο Μπουρτζ Χαλίφα παρά τη δική της επιθυμία να αναλαμβάνει τις επικίνδυνες σκηνές των παραγωγών που συμμετέχει.

«Ο Τομ κάνει τα πιο τρελά πράγματα. Νομίζω ότι προσπαθεί με κάποιον τρόπο να με πείσει να πιλοτάρω ένα αεροπλάνο κάποια στιγμή» παραδέχτηκε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε στη συνέχεια ότι στο παρελθόν «έχει πετάξει με το ελικόπτερό του» ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θα το επαναλάβει: «Είπα από μέσα μου: "Αυτή είναι η τελευταία φορά που πιλοτάρω οτιδήποτε δικό του"».

Παρά το γεγονός ότι έβαλε τα όριά της σε αυτές τις εναέριες περιπέτειες, η πρωταγωνίστρια του «Enola Holmes» εξήγησε ότι τα πράγματα στο Χόλιγουντ έχουν αλλάξει σχετικά με τις δύσκολες σκηνές δράσης καθιστώντας πλέον τη διαδικασία πολύ πιο ασφαλή για τους ηθοποιούς που θέλουν να τις εκτελούν μόνοι τους.

«Θέλω πραγματικά οι νέες ηθοποιοί να πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Πάντα θα ακούς έναν παλαιότερο πρωταγωνιστή να λέει "Μην κάνεις μόνος σου τα ακροβατικά" και το καταλαβαίνω αυτό» εξήγησε η Μπράουν προσθέτοντας:

«Όμως παλιότερα, μπορεί απλώς να σε πέταγαν πάνω σε έναν τοίχο. Τώρα μπορείς, αν έχεις έναν πραγματικά εξαιρετικό συντονιστή, αν μάθεις πώς να προσγειώνεσαι και όλη την τεχνική γύρω από αυτό. Εμείς ως ηθοποιοί, οφείλουμε να γνωρίζουμε πώς να κάνουμε ορισμένα πράγματα».

Σε αυτό το σημείο, η Μπράουν, η οποία έχει αποκτήσει μια κόρη με τον σύζυγό της, Τζέικ Μπον Τζόβι, αστειεύτηκε λέγοντας ότι προσπαθεί να κάνει «το 90 τοις εκατό» των δύσκολων σκηνών της. Ωστόσο, για το υπόλοιπο 10 τοις εκατό διευκρίνισε: «Προβλέπεται ρητά στο συμβόλαιό μου ότι δεν μου επιτρέπεται, παρ 'όλο που τους παρακαλάω».

Πηγή: skai.gr

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