ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο γρίπης και COVID-19 της Moderna

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το mCOMBRIAX, ένα συνδυαστικό εμβόλιο κατά της γρίπης και της COVID-19 που ανέπτυξε η Moderna, σηματοδοτώντας την πρώτη έγκριση παγκοσμίως για εμβόλιο διπλής δράσης αυτού του τύπου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αμερικανική εταιρεία.

Το εμβόλιο προορίζεται για ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω και θα διατεθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Η απόφαση ακολουθεί θετική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Κλινικές δοκιμές σε περίπου 8.000 συμμετέχοντες έδειξαν ότι το εμβόλιο προκαλεί ανοσολογική απόκριση αντίστοιχη ή και ανώτερη από τα υπάρχοντα εμβόλια για γρίπη και COVID-19, ενώ οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες.

«Συνδυάζοντας την προστασία απέναντι σε δύο σημαντικούς αναπνευστικούς ιούς σε μία μόνο δόση, το εμβόλιο στοχεύει στην απλούστευση του εμβολιασμού για τους ενήλικες, ιδιαίτερα για όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Το mCOMBRIAX προσφέρει μια σημαντική νέα επιλογή για τους Ευρωπαίους, ενώ ενισχύει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ.



Πηγή: skai.gr

