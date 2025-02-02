Συνεχής σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη: Πάνω από 200 σεισμοί σε 48 ώρες

Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης Αμοργού και Ανάφης καθώς νέος σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο μεγαλύτερος των τελευταίων ωρών, σημειώθηκε στις 14:55, στη θαλάσσια περιοχή, 20Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πάνω από 200 σεισμοί έχουν καταγραφεί το τελευταίο 48ωρο με αποτέλεσμα να έχει ενταθεί η ανησυχία με τις αρχές να έχουν τεθεί ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα προληπτικά μέτρα για τους κατοίκους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, ο καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.