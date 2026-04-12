Τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου αγοριού στα δάχτυλα του χεριού του είχε ως αποτέλεσμα έκρηξη κροτίδας την οποία άναψε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι, νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, το παιδί έχει υποστεί μερική αποκόλληση στο ένα από τα δάχτυλά του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, τόσο για να διακριβωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, όσο και για να διαπιστωθεί το πώς βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου το βεγγαλικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.