Στο επόμενο βήμα για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης προχωρά η κυβέρνηση, θέτοντας σήμερα προς συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έχει στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτούν ένα επιπλέον εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους, πέρα από τη σύνταξη του ΕΦΚΑ.

Όπως ανέφερε η υπουργός, το σχέδιο νόμου φιλοδοξεί να ενισχύσει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων «ανοιχτών» επαγγελματικών ταμείων, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα, θα επιτρέπεται η εύκολη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όταν κάποιος αλλάζει εργοδότη, αντιμετωπίζοντας ένα από τα βασικά αντικίνητρα που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

«Στόχος είναι όταν έρθει η ώρα της σύνταξης να υπάρχει όχι μόνο η σύνταξη του ΕΦΚΑ, αλλά και ένα επιπλέον εισόδημα που θα έχει χτιστεί όλα τα χρόνια της εργασίας», τόνισε η υπουργός.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Ένας βασικός λόγος που στην Ελλάδα δεν είχε αναπτυχθεί τόσο αυτός ο πυλώνας ήταν ο εξής: εγώ σήμερα δουλεύω στην εταιρεία Α και μετά αλλάζω και πάω στην εταιρεία Β. Μπορώ εύκολα να μεταφέρω τα δικαιώματα που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην εταιρεία Α; Πλέον με το νέο νομοσχέδιο θα μπορώ. Το κάνει πιο ελκυστικό να εισχωρήσει κανείς. Και δεύτερον, προστατεύει τον εργαζόμενο, του επιτρέπει με μεγαλύτερη ευκολία να μεταφέρει τα δικαιώματά του».

«Μετά από 23 χρόνια παραδώσαμε εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά»

Η υπουργός χαρακτήρισε ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πολιτικής της διαδρομής την παράδοση των πρώτων εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο που παρέμενε «παγωμένο» επί 23 χρόνια και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ήδη παραδόθηκαν οι πρώτες 40 κατοικίες, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν και οι υπόλοιπες 40, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες 80 οικογενειών.

Η κ. Κεραμέως περιέγραψε με συγκίνηση την τελετή παράδοσης των κατοικιών, σημειώνοντας πως όταν ανέλαβε το υπουργείο πριν από δύο χρόνια διαπίστωσε ότι το έργο είχε μπλοκαριστεί στη γραφειοκρατία.

«Όλοι μαζί βρήκαμε λύση, ξεμπλοκάραμε το έργο και ολοκληρώσαμε την κατασκευή», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έναν από τους δικαιούχους, ο οποίος, όπως είπε, την πλησίασε μετά την παραλαβή του παραχωρητηρίου και της είπε: «Τέρμα η φιλοξενία στα ξένα σπίτια».

«Για 40 χρόνια πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει ενοίκιο ή να αποκτήσει δικό του σπίτι. Αυτές είναι οι στιγμές που δίνουν πραγματικό νόημα στην πολιτική», υπογράμμισε.

«Το θεσμικό πλαίσιο για την τετραήμερη εργασία υπάρχει ήδη»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, η οποία ξεκινά πιλοτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις, με τη Νίκη Κεραμέως να υποστηρίζει ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει ήδη θεσπιστεί από την κυβέρνηση και πως η πρώτη εφαρμογή του επιβεβαιώνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

Με αφορμή τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για «την έμπρακτη απόδειξη» πως η σχετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ήδη αξιοποιείται από επιχειρήσεις και εργαζομένους μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Υπάρχει ήδη το πλαίσιο. Είχαμε πει ότι μπορεί ένας οργανισμός, μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας, να εφαρμόσει τετραήμερη εργασία. Αυτό ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη επιχείρηση και έγινε πράξη», ανέφερε, απαντώντας στην κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο μέτρο.

Πηγή: skai.gr

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