Η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ πρέσβειρα βιωσιμότητας στο Central Saint Martins

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ ορίστηκε ως πρώτη πρέσβειρα της βιωσιμότητας στη μόδα στη Σχολή Τέχνης και Ντιζάιν Σεντ Μάρτινς του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λονδίνου.

Θα εκπροσωπεί τη Σχολή M, τμήμα που εστιάζει σε Μόδα, Κοσμήματα, Υφάσματα και Υλικά με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Στον νέο της ρόλο, θα συνεργαστεί με φοιτητές και καθηγητές για να προωθήσει την καινοτομία στα υλικά και τον αναγεννητικό σχεδιασμό, συνδέοντας την εκπαίδευση με την ηγεσία του κλάδου.

Η Σχολή Τέχνης και Ντιζάιν Σεντ Μάρτινς (Central Saint Martins) του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λονδίνου (UAL) όρισε τη Στέλα ΜακΚάρτνεϊ ως την πρώτη πρέσβειρα της κατεύθυνσης σπουδών που αφορά τη βιωσιμότητα στη μόδα.

Η σχεδιάστρια μόδας θα είναι πρέσβειρα της Σχολής Μ (School Material), διεπιστημονικού τμήματος σπουδών που επικεντρώνεται στη Μόδα, τα Κοσμήματα, τα Υφάσματα και τα Υλικά.

Στον νέο της ρόλο, η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ θα συνεργαστεί στενά με φοιτητές και καθηγητές για να υποστηρίξει την καινοτομία στα υλικά, τη βιωσιμότητα και τον αναγεννητικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της αποστολής της Σχολής M να συνδέσει τη δημιουργική εκπαίδευση με την ηγεσία του κλάδου.

Η συμμετοχή της συμπίπτει με την έναρξη του Pioneers Season προγράμματος ομιλιών, εκδηλώσεων και συζητήσεων με κορυφαίους στοχαστές και σχεδιαστές που διαμορφώνουν ένα πιο υπεύθυνο μέλλον στη μόδα και το ντιζάιν.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη συνεχή έμφαση του Central Saint Martins στην ενσωμάτωση της ηθικής πρακτικής και συστημικής σκέψης στη δημιουργική εκπαίδευση ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και βιομηχανίας ως μέρος ευρύτερων συζητήσεων για τον υλικό πολιτισμό και την περιβαλλοντική ευθύνη.

«Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τα βιώσιμα υλικά, να ενθαρρύνω όσους προωθούν την καινοτομία να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και να πιέσω για ουσιαστική υποστήριξη, ώστε η επόμενη γενιά να έχει τα εργαλεία για να ηγηθεί» δήλωσε η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Σχολή.

Η ΜακΚάρτνεϊ, η οποία αποφοίτησε από τη Σχολή Central Saint Martins το 1995, έχει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες προωθήσει το brand με περιβαλλοντική ευθύνη, απορρίπτοντας τη χρήση γούνας, φτερών και ζωικών παραγώγων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

