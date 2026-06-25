Το Happy Traveller πάει μια συναρπαστική κρουαζιέρα στην Αλάσκα

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 16.35, το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ επιβιβάζεται στο εντυπωσιακό Anthem of the Seas και σαλπάρει για την τελευταία περιπέτεια της σεζόν στην Αλάσκα, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του πλανήτη.

Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα καταγράφουν τη ζωή πάνω στο πλοίο, δοκιμάζουν τις πολλές δραστηριότητες που προσφέρει, παρακολουθούν φαντασμαγορικά θεάματα και απολαμβάνουν τις γαστρονομικές επιλογές που κάνουν την εμπειρία της κρουαζιέρας ανεπανάληπτη.

Παράλληλα, παίρνουν μια πρώτη γεύση από την Αλάσκα. Κάνουν στάσεις σε περιοχές με εντυπωσιακά τοπία, παγετώνες και ιστορικά σημεία που αφηγούνται την ιστορία της αμερικανικής βορειοδυτικής ακτής.

Η κρουαζιέρα περιλαμβάνει και στάση στη Victoria, την πανέμορφη πρωτεύουσα της British Columbia. Εκεί, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται το ιστορικό Fairmont Empress, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία του Καναδά, όπου δοκιμάζουν το διάσημο δεκαώροφο σοκολατένιο γλυκό που έχει γίνει αγαπημένο τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων της πόλης.

Μοναδικές εμπειρίες και συγκλονιστικά τοπία μέσα σε ένα από τα πιο σύγχρονα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, στην άγρια ομορφιά της Αλάσκας.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο του Happy Traveller αποτελεί και το τελευταίο της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Στο φινάλε θα παρακολουθήσουμε μια σύντομη ανασκόπηση των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε, από την Ελλάδα μέχρι τις πιο μακρινές γωνιές του κόσμου. Παράλληλα, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα νέα ταξίδια και τις περιπέτειες που ετοιμάζει η ομάδα για τη νέα, 12η τηλεοπτική σεζόν που ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

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