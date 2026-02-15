Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Αγώνας ασυλίας και 2 επάθλων - Δείτε το τρέιλερ

Ο στίβος μάχης φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Αυτή τη φορά διεκδικούν την ασυλία αλλά ταυτόχρονα και δύο έπαθλα, που έχουν τόσο ανάγκη!

Survivor

Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στο Survivor, απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και οι ισορροπίες στις παραλίες αλλάζουν εντελώς. 

Survivor

Survivor

Οι Επαρχιώτες είναι ξεκάθαρο πλέον πως είναι χωρισμένοι στα δύο και δεν θα αργήσει να έρθει η σύγκρουση... Η κίνηση του Ιωάννη Ρέβη να βγει μπροστά, ως υποψήφιος, έχει προβληματίσει ορισμένα μέλη της ομάδας του, ενώ και οι Κόκκινοι προσπαθούν να καταλάβουν τις προθέσεις του. 

Survivor

Δείτε το τρέιλερ:

Ο στίβος μάχης φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Αυτή τη φορά διεκδικούν την ασυλία αλλά ταυτόχρονα και δύο έπαθλα, που έχουν τόσο ανάγκη! Ο αγώνας είναι γεμάτος runs που κρίνονται στον πόντο και αναμετρήσεις με κομμένη την ανάσα. Η ένταση στους πάγκους χτυπάει… κόκκινο!

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα πρέπει να ψηφίσει για υποψήφιο. Τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουν προβληματίζουν την αντίπαλη ομάδα και φέρνουν νέες διαφωνίες. 

Survivor


SURVIVOR
Κυριακή-Τρίτη και Πέμπτη 21:00 

#SurvivorGR
Facebook 
Instagram 
Χ 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark