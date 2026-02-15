Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στο Survivor, απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και οι ισορροπίες στις παραλίες αλλάζουν εντελώς.

Οι Επαρχιώτες είναι ξεκάθαρο πλέον πως είναι χωρισμένοι στα δύο και δεν θα αργήσει να έρθει η σύγκρουση... Η κίνηση του Ιωάννη Ρέβη να βγει μπροστά, ως υποψήφιος, έχει προβληματίσει ορισμένα μέλη της ομάδας του, ενώ και οι Κόκκινοι προσπαθούν να καταλάβουν τις προθέσεις του.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο στίβος μάχης φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Αυτή τη φορά διεκδικούν την ασυλία αλλά ταυτόχρονα και δύο έπαθλα, που έχουν τόσο ανάγκη! Ο αγώνας είναι γεμάτος runs που κρίνονται στον πόντο και αναμετρήσεις με κομμένη την ανάσα. Η ένταση στους πάγκους χτυπάει… κόκκινο!

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα πρέπει να ψηφίσει για υποψήφιο. Τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουν προβληματίζουν την αντίπαλη ομάδα και φέρνουν νέες διαφωνίες.



