Πέθανε η μητέρα του Μπραντ Πιτ

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών η μητέρα του Μπραντ Πιτ, Τζέιν Εττα. Η τέως οικογενειακή σύμβουλος πέθανε τις τελευταίες 1-2 ημέρες, επιβεβαίωσε πηγή στο TMZ.

Η ανιψιά του Μπραντ Πιτ, κόρη του μικρότερου αδερφού του Νταγκ, αποτίοντας φόρο τιμής στη "γλυκεία της γιαγιά" έγραψε: "Δεν ήμασταν έτοιμοι να σε αποχωριστούμε, αλλά ότι ξέρουμε πως επιτέλους είσαι ελεύθερη να τραγουδάς, να χορεύεις και να ζωγραφίζεις και πάλι, μας το κάνει πιο εύκολο. Αν γνωρίζατε τη Γιαγιά, θα ξέρετε ότι είχε τη μεγαλύτερη καρδιά. Νοιαζόταν για όλους και για όλα. Μου δίδαξε πώς να ζωγραφίζω, πώς να είμαι δυνατή, να έχω καλοσύνη, να αγαπάω τον Ιησού και να βρίσκω χαρά στα μικρότερα πράγματα."

Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Μπραντ Πιτ είχε πολύ στενές σχέσεις με τη μητέρα του, η οποία είχε βρεθεί στο πλευρό του σε διάφορες εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί.

Η Τζέιν Εττα γνώρισε τον σύζυγό της, Γουίλιαμ, στο Πανεπιστήμιο των Βαπτιστών στην Οκλαχόμα και παντρεύτηκαν το 1962. Η Μπραντ Πιτ ήρθε στη ζωή σχεδόν ένα χρόνο μετά τον γάμο τους.

Ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στο GQ το 2017 είχε περιγράψει την πόλη του, στο Μισούρι, ως μια αγροτική περιοχή περιτριγυρισμένη από εκτάσεις με καλαμπόκια.

«Δέκα λεπτά έξω από την πόλη, μπαίνεις σε δάση και ποτάμια και στα βουνά Οζαρκ», είχε συμπληρώσει ο Μπραντ.

Η Τζέιν Έττα συνέχισε να ζει σε αυτή την όμορφη περιοχή με τον σύζυγό της, τα άλλα δύο παιδιά τους και τα εγγόνια τους για το υπόλοιπο της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.