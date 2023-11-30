Λογαριασμός
Pepper Xmas Party!  

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ στο Gazarte

pepper xmas party

Peppers…έχουμε ραντεβού! Pepper Xmas Party! Το θρυλικό 3όροφο πάρτι του Pepper 96,6, έρχεται το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ στο Gazarte, στο Γκάζι.

H προπώληση άνοιξε!

Εισιτήρια 8 ευρώ στο more.com

Live Acts

Wedding Singers
Hermaphrodite’s Child

Dj sets

Pan Pan 
Dim Zach

Και οι παραγωγοί του Pepper 96.6:

Thodoris Vamvakaris & Takis Giannoutsos
Lefteris Kefalas
Cosmas Develegas
Dimitris Lemonidis
Kostas Papazetis
Dj Spector

3 stages κι ένα party που γράφει τη δική του ιστορία.
Pepper Xmas Party! 
Τα λέμε από κοντά!

Starts at: 21.00
GAZARTE: Βουτάδων 34, Γκάζι

Εισιτήρια εδώ

