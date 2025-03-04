Μέντα Live με τον Χρήστο Θηβαίο

Ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός κι ερμηνευτής, ο σπουδαίος παραμυθάς του καιρού μας, μοιράζεται τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του, μέσα από τα κορυφαία τραγούδια της καριέρας του.

Ένα ξεχωριστό Μέντα Live με τη μοναδική τρυφερότητα

κι ευαισθησία του Χρήστου Θηβαίου και με τη ζεστή φωνή του… που γίνεται η φωνή μας.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε προσκλήσεις.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88, χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Δευτέρα 17 Μαρτίου

Στο Ωδείο Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Το Μέντα Live παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής.

Μέντα Live

Φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88.

Χορηγός: ΔΕΗ