Mέντα Live με τον Μπάμπη Στόκα

Την Τετάρτη 7 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο κέντρο της Αθήνας, απλώνουμε τις ψάθες και τις πετσέτες μας στο γρασίδι και τραγουδάμε μαζί κάτω από τ΄αστέρια.

Φέρνουμε τους φίλους μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, το χαμόγελό, τις πετσέτες, τις ψάθες και τα ποτά μας και ζούμε μαζί τη μυσταγωγία της παρέας, την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα των Μέντα Live, κάτω από τον αττικό ουρανό.

Αυτό θα είναι ένα ανοιξιάτικο Μέντα Live, με τις καλύτερες στιγμές του Μπάμπη Στόκα, από τη σπουδαία διαδρομή του με τους Πυξ Λαξ και τα κορυφαία τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Τετάρτη 7/5

Ώρα έναρξης: 21.00

Πάρκο Ελευθερίας

(στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής*)

*βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Πάρκο Ελευθερίας

Χορηγός: ΔΕΗ

Mέντα Live

Φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88.