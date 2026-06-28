Η Μαντόνα επέκρινε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια νέα συνέντευξή της στη Vogue Italia, δηλώνοντας στο περιοδικό ότι το να βασίζεται κανείς στο AI είναι το «αντίθετο της δημιουργίας τέχνης».

«Κάποτε βρισκόσουν στον ίδιο χώρο με ζωγράφους, μουσικούς, χορευτές και καλλιτέχνες, και δημιουργούσες από μια πολύ αγνή αφετηρία ο ένας για τον άλλον. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την εμπειρία», δήλωσε η Μαντόνα.

«Στις μέρες μας δεν το κάνεις πια αυτό. Τώρα, για να πάρεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, σκέφτεσαι πόσους ακόλουθους έχεις». Η ίδια συνέχισε: «Γι' αυτό στο "Bring Your Love" λέω: "Μην προσπαθείς να μου αποσπάσεις την προσοχή με νούμερα". Για μένα η αρχή έγινε όταν σταμάτησα να σκέφτομαι τα τσαρτ και τα νούμερα του streaming. Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του να παίρνεις ρίσκα, και για μένα αυτό είναι το αντίθετο της δημιουργίας τέχνης».

Η Μαντόνα συνέχισε λέγοντας ότι απομακρύνεται εντελώς από την τεχνολογία και τους κοινωνικούς περισπασμούς όταν προσπαθεί να βρει έμπνευση για νέα μουσική.

«Τον τελευταίο καιρό είναι δύσκολο λόγω του δίσκου μου και τόσων πραγμάτων που συνδέονται με αυτόν. Αλλά μου αρέσει να κάνω διαλείμματα… και να εξαφανίζομαι. Επειδή έτσι τροφοδοτείς τη φαντασία σου», εξήγησε η Μαντόνα. «Πρέπει να έχεις ηρεμία και πρέπει να έχεις μέρες όπου απλώς συνδέεσαι με τη φύση, τα παιδιά μου, τα άλογά μου».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα παίρνει θέση ενάντια στην τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με ερωταπαντήσεις στην πρεμιέρα της ταινίας της, «Confessions II – The Film», δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καλλιεργήσει στους ανθρώπους μια «επίμονη ανάγκη» να καταγράφουν τα πάντα. Επίσης, ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους θαυμαστές της «να κατεβάσουν τα γαμημένα τα τηλέφωνά τους και να συνδεθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.