Πέρασαν 16 εβδομάδες από τη μέρα που ο Big Brother άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και υποδέχτηκε τους πρώτους φιλοξενούμενους της σεζόν. 22 προσωπικότητες κατάφεραν να πάρουν το κλειδί της εισόδου τέσσερις όμως είναι εκείνοι που κατάφεραν να παραμείνουν και να φτάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά οι τέσσερις συγκάτοικοι με τη μεγαλύτερη δυναμική που έφτασαν ως τον τελικό, είναι δύο ζευγάρια που δημιουργήθηκαν μέσα στο σπίτι. Δύο έρωτες που άνθισαν κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι του BIG BROTHER. Άνθρωποι που βρήκαν τη στήριξη, την κατανόηση και την αποδοχή στο πρόσωπο ενός συγκατοίκου τους και έδειξαν να αφήνουν στην άκρη τον ανταγωνισμό του επάθλου. Η Ανχελίτα, ο Παναγιώτης Πέτσας, ο Νίκος Τακλής και η Ευδοκία Τσαγκλή απέχουν μία ανάσα από το στόχο τους. Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς;

Το τηλεοπτικό κοινό αποφασίζει απόψε στο Big Brother Live με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Οι παρουσιαστές, μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη υποδέχονται στο πλατό παλιούς συγκατοίκους που άφησαν το στίγμα τους και αγαπήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό. Τι προβλέπουν οι ίδιοι για την έκβαση του παιχνιδιού;

Θεματικά και πολυσυλλεκτικά videos με τις καλύτερες στιγμές των συγκατοίκων θα μας κάνουν να θυμηθούμε όλα όσα αυτούς τους μήνες μας έκαναν να γελάσουμε και να συγκινηθούμε ενώ ο Big Brother έχει ετοιμάσει τις δικές του εκπλήξεις για τους συγκατοίκους αλλά και για το τηλεοπτικό κοινό.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή συνεχίζεται. Εσύ ποιον θέλεις να δεις να σηκώνει το έπαθλο του Big Brother;

ΤΕΛΙΚΟΣ BIG BROTHER - LIVE Παρασκευή 17/12 στις 22.00

