Τη λίστα του με τα καλύτερα άλμπουμ για το 2021 δημοσίευσε το Rolling Stone και εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι η στόχευση του έχει αλλάξει εντελώς μονοπάτια, με τη ροκ μουσική να αποτελεί μία μικρή πινελιά στη θεματολογία που καλύπτει αλλά και αναδεικνύει γενικότερα.

Και φέτος λοιπόν βλέπουμε τη λίστα να γεμίζει κατά κύριο λόγο με ποπ και χιπ-χοπ άλμπουμ, με το ντεμπούτο της Olivia Rodrigo να παίρνει την πρώτη θέση και την Adele με το 30 να ακολουθεί.

Στη λίστα μπήκε, στο νούμερο 44 το Senjutsu των Iron Maiden με τους Foo Fighters να βρίσκονται στο 40 με το Medicine at Midnight. Η υψηλότερη θέση για ροκ κυκλοφορία ήρθε με το Glow On των Turnstile που μπήκε στην πρώτη δεκάδα και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο 8.



ROLLING STONE’S TOP 50 ALBUMS OF 2021

50. St. Vincent, ‘Daddy’s Home’

49. James McMurtry, ‘The Horses and the Hounds’

48. Drake, ‘Certified Lover Boy’

47. Jhay Cortez, ‘Timelezz’

46. Tomorrow X Together, ‘The Chaos Chapter: Fight or Escape’

45. Boldy James and the Alchemist, ‘Bo Jackson’

44. Iron Maiden, ‘Senjutsu’

43. Myke Towers, ‘Lyke Mike’

42. Illuminati Hotties, ‘Let Me Do One More’

41. Mickey Guyton, ‘Remember Her Name’

40. Foo Fighters, ‘Medicine at Midnight’

39. Topaz Jones, ‘Don’t Go Tellin’ Your Momma’

38. Yola, ‘Stand for Myself’

37. Pooh Shiesty, ‘Shiesty Season’

36. Little Simz, ‘Sometimes I Might Be Introvert’

35. Silk Sonic, ‘An Evening With Silk Sonic’

34. Adult Mom, ‘Driver’

33. Summer Walker, ‘Still Over It’

32. Snail Mail, ‘Valentine’

31. Madlib, ‘Sound Ancestors’

30. Mustafa, ‘When Smoke Rises’

29. Young Thug, ‘Punk’

28. Mabiland, ‘Niñxs Rotxs’

27. The Weather Station, ‘Ignorance’

26. Mdou Moctar, ‘Afrique Victime’

25. Carly Pearce, ’29’

24. Dry Cleaning, ‘New Long Leg’

23. Cimafunk, ‘El Alimento’

22. Dawn Richard, ‘Second Line’

21. Doja Cat, ‘Planet Her’

20. Leon Bridges, ‘Gold-Diggers Sound’

19. Arlo Parks, ‘Collapsed in Sunbeams’

18. Halsey, ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’

17. Tems, ‘If Orange Was a Place’

16. Low, ‘Hey What’

15. Billie Eilish, ‘Happier Than Ever’

14. Polo G, ‘Hall of Fame’

13. Morgan Wade, ‘Reckless’

12. PinkPantheress, ‘To Hell With It’

11. Playboi Carti, ‘Whole Lotta Red’

10. Japanese Breakfast, ‘Jubilee’

9. C. Tangana, ‘El Madrileño’

8. Turnstile, ‘Glow On’

7. Jazmine Sullivan, ‘Heaux Tales’

6. Lil Nas X, ‘Montero’

5. Lucy Dacus, ‘Home Video’

4. Tyler, the Creator, ‘Call Me If You Get Lost’

3. Rauw Alejandro, ‘Vice Versa’

2. Adele, ’30’

1. Olivia Rodrigo, ‘Sour’

Πηγή: roxx

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις