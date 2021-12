Η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση σε χωριό στην περιοχή Μαχμούρ (Makhmour) στο Ιράκ.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ειλικρινά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Εξίσου, εκφράζει αλληλεγγύη στον λαό και στην κυβέρνηση του Ιράκ, καθώς και στις αρχές της Περιφέρειας Ιρακινού Κουρδιστάν.

Greece unequivocally condemns the terrorist attack on a village in Iraq’s Makhmour region.Sincere condolences to the victims’ families&wishes for speedy recovery to the injured.We extend our solidarity to the people&Gov’t of Iraq,and to the authorities of Kurdistan Region of Iraq