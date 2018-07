Λάος: 17 χωριά στην Καμπότζη πλημμύρισαν από τα λασπόνερα ( Βίντεο)

ύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κατάρρευσης υδροηλεκτρικού φράγματος στην Δημοκρατία του Λάος.



Τα λασπόνερα από την κατάρρευση του φράγματος έφτασαν σήμερα ως τη γειτονική Καμπότζη, όπου 17 χωριά πλημμύρισαν και χιλιάδες χωρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.



▶️ Nineteen people have been confirmed dead and more than 3,000 need to be rescued after a #dam collapsed in a remote part of land-locked #Laos 🇱🇦 pic.twitter.com/v4muhnTICw