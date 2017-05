Στόχος της παγκόσμιας κυβερνοεπίθεσης και το Αριστοτέλειο (upd)

σε όλο τον κόσμο

Μέσα σε λίγες ώρες

είχαν ανιχνευθεί πάνω από 75.000 επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RT (Russia Today), ο ανιχνευτής MalwareTech έχει εντοπίσει πάνω από 100.000 συστήματα που προσβλήθηκαν από την επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες σε σχεδόν 100 χώρες.

#WannaCry #ransomware used in widespread attacks all over the world via @Securelist https://t.co/zh012F9lCC pic.twitter.com/UzJVqUwbT6