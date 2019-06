Βίντεο ντοκουμέντο: Οι ΗΠΑ εμπλέκουν το Ιράν στις επιθέσεις στα τάνκερ

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι επιθέσεις-Έντονη αντίδραση του Ιράν



Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το Ιράν ότι είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να αντιδρά αυτοστιγμεί καταγγέλλοντας τους «εμπρηστικούς ισχυρισμούς» και την «αντιιρανική εκστρατεία» της Ουάσινγκτον.



Όλα τα στοιχεία δείχνουν το Ιράν, δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Τζόναθαν Κόεν απευθυνόμενος στους δεκατέσσερις ομολόγους του στο ΣΑ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Ο διπλωμάτης επισήμανε κυρίως πόσο «προηγμένες» ήταν οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρθηκε στον τύπο τους, ανέφεραν διπλωμάτες.



«Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες των ΗΠΑ και τις καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο», απάντησε η ιρανική διπλωματική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, προσάπτοντας «πολεμοκάπηλη» ρητορεία στην αμερικανική κυβέρνηση.



Νωρίτερα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είχε τονίσει ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι υπεύθυνη για τις σημερινές [σ.σ. χθεσινές] επιθέσεις στη θάλασσα του Ομάν».



Δύο δεξαμενόπλοια, ένα νορβηγικό, ένα ιαπωνικό, έγιναν στόχος χθες Πέμπτη επιθέσεων οι δράστες των οποίων δεν είναι σαφές ποιοι ήταν στη θάλασσα του Ομάν, έναν μήνα μετά τη δολιοφθορά σε τέσσερα πλοία, ανάμεσά τους τρία δεξαμενόπλοια, στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και σε εκείνη την περίπτωση, η Ουάσινγκτον είχε στρέψει το δάχτυλο στην Τεχεράνη.



Το Ιράν, όπου συνέχιζε χθες την επίσημη επίσκεψή του ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ανάμιξή του στις επιθέσεις.



«Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό», επέμεινε ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι στις προηγούμενες επιθέσεις δεν υπήρξε καμία αντίδραση. «Εάν δεν αντιδράσουμε, κι άλλες επιθέσεις είναι πιθανές», προειδοποίησε, πάντα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.



Όλες οι χώρες-μέλη του ΣΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κλιμάκωση της έντασης, αλλά δεν ελήφθη κάποια απόφαση.



Οι πρεσβευτές αρκετών κρατών-μελών, ανάμεσά τους ο Μανσούρ αλ Οτάιμπι, ο πρεσβευτής του Κουβέιτ —της χώρας που ασκεί τον τρέχοντα μήνα την προεδρία του ΣΑ— τάχθηκαν υπέρ του να διενεργηθεί «ανεξάρτητη έρευνα» για τις νέες επιθέσεις. Η Ρωσία υπογράμμισε από την πλευρά της ότι ουδείς «πρέπει να σπεύσει να εξαγάγει συμπεράσματα», σύμφωνα με μια διπλωματική πηγή.





Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf