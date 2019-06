Παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων μετά την επίθεση σε Ομάν vid

Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman #SeaofOman #جريدة_القدس #اخبار #فلسطين #اليوم #الشرق_الأوسط pic.twitter.com/GhTWWAuls4

άλμα σχεδόν 4% κ

αταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Earlier this morning, two #tankers, #FrontAltair & #Kokuka Courageous, were reportedly torpedoed off the coast of #Oman. Watch their final movements before the reported #incidents in this past track video and learn more here: https://t.co/Odj8NYkkSm #marinetraffic pic.twitter.com/78XRuBorut