Κως: Στους 6,6 βαθμούς τελικά ο σεισμός - 200 μετασεισμοί από το πρωί(live)

που σημειώθηκε στη 1.31 τα ξημερώματα με

δύο νεκρούς τουρίστες

και πολλούς τραυματίες, ορισμένους εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.



τον ισχυρό σεισμό. Σ



«Το λιμάνι της Κω θα χρειαστεί τρεις με τέσσερις ημέρες να λειτουργήσει» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός . Όπως διευκρίνισε ο κ. Σαντορινιός, ο οικιστικός ιστός της πόλης της Κω δεν έχει υποστεί βλάβες οι οποίες περιορίζονται μονό στην παλιά πόλη.



Ο ένας νεκρός είναι ένας 39χρονος Τουρκικής υπηκοότητας και ο άλλος ένας 27χρονος Σουηδικής υπηκοότητας. Oι περισσότεροι από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης στο Ηράκλειο, με μια κοπέλα που διακομιζόταν στο νοσοκομείο να βάλλει κατά των πολιτικών.



Στο μεταξύ, οι περιπου 300 επιβάτες των δυο πλοίων που έφτασαν από τον Πειραιά αποβιβάστηκαν στη Νίσυρο και την Κάλυμνο , και από εκεί μεταφερθήκαν με μικρότερα πλοία σε αλλά μικρότερα λιμάνια της Κω.



Εκπρόσωπος της εταιρείας Blue Star διευκρίνισε στον σταθμό μας ότι θα καλύψει η εταιρεία τα πρόσθετα έξοδα για την μεταφορά των επιβατών από την Κάλυμνο προς το Μαστιχάρι της Κω.







Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ

κοντά στις τουρκικές ακτές, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Τουρκικό σκάφος παρέλαβε τους 200 Τούρκους τουρίστες στο νησί για να τους περάσει στην άλλη πλευρά των παραλίων.

Aυτό είναι το μπαρ που κατέπεσε στην Κω



«

»

Λ όγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έχει υποστεί το λιμάνι της Κω, οι ρωγμές είναι διακριτές. Έχει καταρρεύσει το Ιερό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου υπέστη σοβαρές ζημιές ο ναός της Αγίας Παρασκευής, τμήμα του Μουσουλμανικού Τεμένους στην πλατεία Ελευθερίας, η καμάρα προς τα μπαρ καθώς και τμήμα του παλαιού τείχους στην αρχαία αγορά μπροστά από το νοσοκομείο.



Patients are treated outside a hospital in the Turkish city of Bodrum following a deadly earthquake https://t.co/1ezOrbDh6s pic.twitter.com/EB01qcbOTf